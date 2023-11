Hội nhóm hướng dẫn bùng nợ tràn ngập Facebook

Ngày 3/11/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can, lệnh khám xét chỗ ở về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đối với 5 cán bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Bộ Công Thương