Hội Nhà báo Việt Nam trao giải ấn phẩm báo chí tiêu biểu

Chiều 29/12, tại Hà Nội, Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã quyết định tổ chức trao giải ấn phẩm báo chí tiêu biểu cuối năm 2020, đầu năm 2021 và giải cuộc thi ảnh "Việt Nam 2020", Triển lãm ảnh "Việt Nam 2020", "Ấn tượng 2021".

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, sự kiện được tổ chức nhằm chào mừng Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và động viên các cấp Hội, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong hoạt động nghiệp vụ sắp diễn ra vào ngày 30 và 31/12.

Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu tại lễ trao giải chiều 29/12 (Ảnh: Nguyễn Trường).

Theo nhà báo Hồ Quang Lợi, giải thưởng các ấn phẩm báo chí tiêu biểu cuối năm 2020, đầu năm 2021 là giải thưởng quan trọng nằm trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc hằng năm do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, UBND TP Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức theo Đề án đã được Chính phủ phê duyệt.