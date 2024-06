Hiện tại, dự thảo tuyên bố rằng những người tham gia hội nghị thượng đỉnh phải đặt quan điểm của họ dựa trên "các cuộc thảo luận trước đó đã diễn ra dựa trên công thức hòa bình của Ukraine và các đề xuất hòa bình khác". Do đó, kế hoạch của Trung Quốc hoặc những kế hoạch khác dựa trên sự nhượng bộ của Ukraine đối với Nga, đều có tính hợp pháp ngang nhau.

Ngoài ra, tất cả "cầu nối" với kế hoạch hòa bình của Ukraine, như danh sách các mục tiêu của kế hoạch này, đều đã bị xóa khỏi dự thảo. Cách tiếp cận mà trong đó những người tham gia phải chia thành các nhóm và xây dựng các lộ trình riêng biệt cũng đã bị loại bỏ. Đây là cái giá phải trả cho nỗ lực mở rộng quy mô các bên tham gia hội nghị thượng đỉnh vì một số người không đồng ý với cách tiếp cận ban đầu.

Sự nhượng bộ như vậy của Ukraine sẽ tạo ra những hậu quả sâu rộng. Một câu hỏi lớn đặt ra là liệu điều đó có hợp lý hay không.

Nếu hội nghị thượng đỉnh chính thức thông qua quyết định theo hình thức hiện tại, điều đó có nghĩa là Ukraine đã bật đèn xanh để thúc đẩy những "kế hoạch hòa bình" mâu thuẫn với lợi ích của Ukraine.

Những nhượng bộ khác có thể có của Ukraine

Theo Pravda, hội nghị thượng đỉnh hòa bình sẽ không trực tiếp dẫn đến con đường dẫn đến hòa bình ở Ukraine.

Chương trình nghị sự bao gồm 3 vấn đề: An ninh hạt nhân, an ninh lương thực và trả tự do cho tù binh. Theo giải thích của Thụy Sĩ, sự lựa chọn hạn hẹp này được thực hiện để "tạo điều kiện thuận lợi cho sự đồng thuận".

Những mục tiêu này cũng nằm trong kế hoạch của Ukraine, nhưng việc thực hiện chúng không liên quan trực tiếp đến việc đạt được nền hòa bình lâu dài.

Đồng thời, việc giảm bớt tham vọng chương trình nghị sự mang lại thêm những mối đe dọa cho Ukraine, ví dụ như việc Nga tham gia hình thành "khuôn khổ hòa bình" trong tương lai sẽ cho Moscow một vai trò đặc biệt.

Kiev thừa nhận ở một giai đoạn nào đó, Nga phải tham gia đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, ở hiện tại, Kiev cho rằng, trước khi mời Moscow, các nhà lãnh đạo thế giới phải thống nhất tầm nhìn chung về các yêu cầu đối với Moscow, sau đó họ mới đưa ra những yêu cầu đủ sức nặng đối với Nga.

Tuy nhiên, trong quá trình thông qua quyết định của hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ, toàn bộ chuỗi này đã bị dỡ bỏ. Điều khoản về sự tham gia của Nga vẫn được giữ nguyên.

Nếu tham gia hội nghị hòa bình với chương trình nghị sự rút gọn như đã nêu ở trên, Nga chỉ cần thực hiện các "biện pháp xây dựng lòng tin" mơ hồ trong các lĩnh vực này. Trong khi đó, Ukraine đã phải nhượng bộ rất nhiều liên quan đến khía cạnh hạt nhân. Các yêu cầu như vô hiệu hóa và phi quân sự hóa sự kiểm soát của Nga đối với nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đều bị xóa khỏi dự thảo tuyên bố chung.