Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN: Thảo luận cởi mở, thực chất nhiều vấn đề quốc tế và khu vực

Trao đổi về tình hình Biển Đông, các nước khẳng định lại lập trường nguyên tắc của ASEAN, nhất trí cần triển khai đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố DOC, cam kết sớm hoàn tất một COC thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, ASEAN cần duy trì cách tiếp cận cân bằng, hài hòa với các đối tác, phát huy hiệu quả và giá trị của các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, thúc đẩy xây dựng lòng tin và hiểu biết, cùng hợp tác ứng phó các vấn đề đang nổi lên. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh các sáng kiến ở khu vực cần xuất phát từ thiện chí hợp tác, bổ sung và tương hỗ cho các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, cùng đóng góp vào mục tiêu chung là hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển.

Chia sẻ quan ngại chung về những biến động khó lường ở khu vực và quốc tế, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đặc biệt nhấn mạnh ASEAN cần duy trì đoàn kết, tự cường và linh hoạt thích ứng, củng cố nội lực, phát huy vai trò trung tâm.

Tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông, Bộ trưởng nhấn mạnh ASEAN cần kiên trì, củng cố lập trường nguyên tắc, đề cao luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982, hướng tới trật tự hàng hải khu vực dựa trên luật lệ, bảo vệ hiệu quả lợi ích chính đáng của tất cả quốc gia ven biển.