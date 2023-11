Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN 2023: Thông qua Tuyên bố chung Jakarta vì hòa bình, thịnh vượng và an ninh

Hội nghị đã nghe báo cáo về kết quả Hội nghị quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM) và thông qua Kế hoạch công tác ADMM giai đoạn 2023-2026, cũng như các văn kiện/sáng kiến mới trong ADMM như: Tài liệu khái niệm Quan điểm ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương từ góc độ quốc phòng, Tài liệu khái niệm về hài hòa các sáng kiến của ADMM và ADMM+, cũng như ghi nhận Tài liệu thảo luận về sử dụng tài sản quân sự nhằm duy trì an ninh lương thực trong khu vực.

Đặc biệt, Hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung Jakarta vì hòa bình, thịnh vượng và an ninh, trong đó ghi nhận các mối đe dọa và thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; sự chuyển dịch địa chính trị và địa chiến lược trong khu vực và tác động của sự cạnh tranh giữa các nước lớn vốn có thể ảnh hưởng đến an ninh và thịnh vượng của ASEAN.

Tuyên bố chung nêu rõ tầm quan trọng của việc tuân thủ các nguyên tắc và mục tiêu cơ bản được nêu trong Hiến chương Liên hợp quốc, Hiến chương ASEAN, Hiệp ước Thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), Tiến trình Bali, cũng như việc tuân thủ luật pháp quốc tế và duy trì hòa bình, thịnh vượng và an ninh trong khu vực.

Văn kiện này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn trong khu vực, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; theo đuổi các biện pháp giải quyết tranh chấp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; kiềm chế và tránh các hoạt động có thể làm phức tạp hoặc gia tăng căng thẳng ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định; sớm hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982, trong khi thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Trên cơ sở đó, Tuyên bố chung của hội nghị hoan nghênh các biện pháp xây dựng lòng tin hiện tại, như Bộ quy tắc về tránh va chạm bất ngờ trên biển, Hướng dẫn tương tác máy bay quân sự, Hướng dẫn tương tác trên biển, Cơ sở hạ tầng liên lạc trực tiếp ASEAN và các hoạt động trong khuôn khổ DOC nhằm thúc đẩy thông tin liên lạc, lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau cũng như giảm căng thẳng và nguy cơ xảy ra tai nạn, hiểu nhầm hay những tính toán sai lầm trên không và trên biển.