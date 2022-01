Hồi ký nổi tiếng của cựu Tổng thống Obama xuất bản tại Việt Nam

Your browser does not support the audio element.

Đây cũng là cuốn sách đặc biệt, khiến First News quyết tâm vượt qua 15 NXB Việt Nam để giành được quyền xuất bản độc quyền ấn bản tiếng Việt trên toàn thế giới cuốn "Miền Đất hứa" và hồi ký của cựu phu nhân Tổng thống Mỹ "Chất Michelle" (đã phát hành trên 20.000 bản tiếng Việt).

"Miền Đất hứa" là một trong những cuốn sách được bạn đọc trông chờ nhất trong năm nay. Đây là cuốn hồi ký của cựu Tổng thống Barack Obama.