Hồi ký Britney Spears: Không ăn khách mới lạ

Hấp dẫn ngay từ bìa sách

Sách tiêu thụ 1,1 triệu bản ngay tại thị trường Mỹ sau hơn một tuần phát hành. So với các tác phẩm khác cùng thể loại The Woman in Me được ghi nhận bán chạy thứ hai, chỉ sau cuốn Spare, hồi ký của Hoàng tử Harry trong tuần đầu.

Hồi ký được dịch sang 26 ngôn ngữ, với khoảng 2,4 triệu bản in trên toàn cầu. Nếu The Woman in Me được dịch ra tiếng Việt, có thể nó cũng sẽ trở thành một hiện tượng xuất bản trong năm ở ta. Bởi ở Việt Nam, Britney Spears có chỗ đứng vững chắc trong lòng người hâm mộ. Thậm chí cô còn là một phần thanh xuân tươi đẹp của biết bao người.



Hình ảnh gây mê của Britney Spears trên bìa hồi ký.

The Woman in Me rất biết đánh vào thị giác của độc giả, ngay từ bìa sách. Hình ảnh Britney Spears của thời hào quang rực rỡ, xinh đẹp và gợi cảm như thỏi nam châm hút mắt người nhìn.

Một khán giả Việt ngắm bìa sách đã thốt lên hai chữ: “Đứng tim”. Mua sách vì bìa sách cũng không có gì lạ. Sách bây giờ không chỉ để đọc mà còn để sưu tầm hoặc trang trí. Nhưng The Woman in Me vượt trên tầm sách trang trí. Cuộc đời mỗi người được ví như cuốn tiểu thuyết. Song không phải mọi cuốn tiểu thuyết đều lôi cuốn, cũng có những cuốn nhạt và dở, đọc vài trang đã bỏ xó.

Còn tiểu thuyết đời của Britney Spears hấp dẫn, ly kỳ, khiêu khích người ta phải khám phá, phải bỏ tiền để sở hữu nó ngay từ khi mắt mới liếc thấy bìa.