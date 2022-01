Hồi kết đã đến với biến chủng Omicron

Dù đã có những bài học về dịch bệnh từ quá khứ, cách biến chủng Omicron xuất hiện từng khiến các nhà khoa học bối rối. "Chúng tôi thực sự không đoán trước về biến thể Omicron", Maldonado nói. "Cũng có một vài dấu hiệu, nhưng chúng tôi không ngờ nó lại diễn ra nhanh như vậy".

Dòng người tấp nập qua lại tại Dublin, Ireland, trong bối cảnh ca mắc Covid-19 tại nước này tiếp tục tăng. Ảnh: Reuters.

Tình hình hạ nhiệt



Biến chủng Omicron gây ra hậu quả nghiêm trọng chỉ trong một thời gian ngắn từ khi nó xuất hiện. Hơn 1/4 trong tổng số các ca mắc Covid-19 ở Mỹ được ghi nhận chỉ trong một tháng qua là do Omicron, theo dữ liệu từ Đại học John Hopkins.



Cũng theo bộ dữ liệu này, đến 20/1, số ca mắc mới giảm ít nhất 10% so với tuần trước trên 14 bang. Tuy nhiên, 26 bang lại chứng kiến số ca mắc tăng ít nhất 10%.



Làn sóng Omicron dường như đã đạt đỉnh tại một số khu vực biến chủng này xuất hiện lần đầu tại Mỹ, như Boston và New York. Nhưng các bang khác vẫn đang chật vật đối phó với nó.



Ở bang Georgia, các lãnh đạo y tế ở Atlanta cho biết các bệnh viện chật kín.



Trong khi đó, do nhiều nhân viên y tế mắc bệnh, Lực lượng Vệ binh Quốc gia được phái đến Minnesota để hỗ trợ chăm sóc người bệnh.



Còn Thống đốc bang Lousiana, ông John Bel Edwards, cho biết số lượng ca mắc, nhập viện và tử vong vì Covid-19 "nhiều chưa từng thấy" tại bang này.