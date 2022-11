Hội đồng Anh hoãn kỳ thi IELTS tại Việt Nam, thí sinh hoang mang

Đăng ký thi IELTS vào cuối tháng 10 để kịp hoàn thiện hồ sơ xin học bổng du học, nhưng Trần Hà (học sinh lớp 11 tại Hà Nội) bất ngờ nhận được tin Hội đồng Anh hoãn kỳ thi IELTS tại Việt Nam. Điều này khiến kế hoạch và mục tiêu Hà đặt ra bị xáo trộn.

"Theo yêu cầu của hội đồng học bổng, em phải có IELTS trên 6.5 thì mới có cơ hội được xét duyệt. Em đăng ký thi từ 2 tháng trước và ôn luyện rất kỹ càng để có thể hoàn thành tốt bài thi. Giờ lịch thi bị hoãn em không biết phải xoay sở như thế nào", Hà nói.

Rơi vào hoàn cảnh tương tự, Hà My (nhân viên văn phòng tại TP.HCM) hoang mang nhận thông tin hoãn kỳ thi IELTS của Hội đồng Anh vào tối qua. Hà My đi làm được một năm nhưng trong tay vẫn chưa có bằng đại học do chưa có bằng IELTS theo yêu cầu chuẩn đầu ra của trường.