Hội diễn viên đàn em vượt mặt các 'chị đại' trên màn ảnh Hàn 2021

Khó ai có thể tin Lee Se Young lại có thể “đánh bại” được Song Hye Kyo khi bộ phim The Red Sleeve có rating cao hơn hẳn Now, We Are Breaking Up. Tuy nhiên, với ngoại hình và kỹ năng diễn xuất tự nhiên, ấn tượng cô đã thực sự ghi điểm trong lòng khán giả.

Go Min Si đã liên tục chứng minh được sức hút của mình qua hàng loạt các tác phẩm đình đám và giúp cô khẳng định được chỗ đứng vững chắc. Từ loạt phim ăn khách Love Alarm (2019-2021), Sweet Home (2020) đến Youth Of May (2021) và Jirisan (2021). Các vai diễn của Go Min Si đều nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả.

Đặc biệt, trong năm 2021 Go Min Si và Lee Do Hyun đã gây sốt một thời gian dài với bộ phim khiến khán giả khóc hết nước mắt Youth Of May. Chuyện tình buồn, bi thảm của cả hai đã là chủ đề nóng trên các diễn đàn.

Sau đó, Go Min Si đã hóa thân vào một cô kiểm lâm viên vui vẻ, tốt bụng trong Jirisan. Mặc dù chỉ là một vai phụ nhưng cô cũng đã để lại những dấu ấn riêng của mình.

7. Park Ju Hyun

Ngay sau khi ra mắt vào năm 2019, Park Ju Hyun đã nhận được nhiều đánh giá tích cực với vai chính đầu tiên của cô là Bae Gyu Ri trong loạt phim Extracurricular (2020) đề cập đến một số chủ đề nhạy cảm như mại dâm ở tuổi vị thành niên.

Nữ diễn viên 27 tuổi tiếp tục trở nên nổi tiếng hơn nữa trong năm 2021 với bộ phim kinh di nổi bật Mouse đóng cùng nam diễn viên Lee Seung Gi. Cô đã thể hiện rất tốt, lột tả đầy đủ và hoàn hảo mọi cảm xúc của nhân vật Oh Bong Yi lạnh lùng, khó tính, phải trải qua nhiều nỗi bất hạnh.

Park Ju Hyun sẽ tiếp tục thể hiện kỹ năng của mình trong bom tấn hành động Seoul Vibe của Netflix và phim hành động kinh dị Drive.

Thủy Tiên