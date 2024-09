Hội Cựu Công an nhân dân là thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hội cũng góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội và ổn định phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Về tổ chức bộ máy của Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho hay, đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 của hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 89 người, Ban Thường vụ gồm 21 người, Ban lãnh đạo Hội gồm 5 người.

Trong đó, Chủ tịch Hội là Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an và 4 phó chủ tịch.