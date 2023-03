Hội chứng West: Thủ phạm khiến trẻ càng lớn càng chậm phát triển

Thời gian gần đây, hội chứng West đang được bàn luận rất nhiều trên mạng xã hội. Cả trên Tiktok và Facebook, nhiều gia đình vô tình phát hiện con mình mắc hội chứng West. Đây là một loại bệnh động kinh khiến trẻ ngày càng kém phát triển.

Trước vấn đề này, nhiều cha mẹ đang nuôi con nhỏ cảm thấy khá lo lắng. BS Trương Hữu Khanh (Nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM) cũng lên tiếng cảnh báo đây là căn bệnh khó phát hiện, chỉ đi khám mới rõ và điều trị mất rất nhiều thời gian. Vậy liệu có thể phòng tránh không? Có dấu hiệu nhận biết hội chứng West không?... Chúng ta hãy cùng tìm hiểu:

1. Hội chứng West là gì?

Theo Webmd, hội chứng West là một loại động kinh ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh. Tên gọi của bệnh được đặt theo tên của bác sĩ phát hiện ra nó. Ngoài ra, các chuyên gia cũng có nhiều tên gọi khác nhau cho nó như: Chứng co thắt trẻ sơ sinh, hội chứng co thắt trẻ sơ sinh liên kết với nhiễm sắc thể X...

2. Các triệu chứng của hội chứng West là gì?

Hội chứng West có biểu hiện triệu chứng là những cơn co giật gấp người, dễ nhầm lẫn với những cơn giật mình. Ở một số trẻ, lưng thường uốn cong và tay chân duỗi thẳng. Những cơn co giật này chỉ tồn tại trong vài giây nhưng xảy ra thành chùm, được gọi là cụm co giật.

Nhiều trẻ có thể bị tới 150 cơn co giật trong một cụm co giật. Một số trẻ sơ sinh có thể xuất hiện 60 cơn co giật mỗi ngày nếu mắc hội chứng này. Tuy nhiên, ban đầu, biểu hiện này rất rải rác, không xảy ra theo cụm.