Một phụ nữ được phát hiện mắc hội chứng trên sau khi bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu ở New York (Mỹ). Nồng độ cồn trong máu của cô cao gấp 4 lần mức giới hạn luật định. Cô không bị buộc tội vì các xét nghiệm y tế cho thấy hội chứng “không uống rượu vẫn say” gây ra hiện tượng trên.

Ảnh minh họa: Corbis

Triệu chứng



Đó là da đỏ hoặc ửng hồng, chóng mặt, mất phương hướng, đau đầu, buồn nôn, ói mửa, mất nước, khô miệng, ợ hơi, mệt mỏi, giảm trí nhớ, mất tập trung, thay đổi tâm trạng.



Lâu dài, hội chứng “không uống rượu vẫn say” có thể dẫn tới mệt mỏi mạn tính, hội chứng ruột kích thích, trầm cảm, lo âu.



Nguyên nhân



Cơ thể bệnh nhân tạo ra rượu (ethanol) từ tinh bột. Quá trình này xảy ra bên trong ruột do có một loại nấm men xuất hiện quá nhiều.



Hội chứng không mang tính bẩm sinh. Bạn có thể mắc một tình trạng khác gây ra hội chứng đó. Ví dụ, bệnh Crohn ở người lớn dẫn đến lượng nấm men dư thừa.



Ở một số người, gan có vấn đề nên không thể đào thải rượu đủ nhanh. Ngay cả một lượng nhỏ rượu do men ruột tạo ra cũng dẫn đến các triệu chứng.



Trẻ mắc hội chứng ruột ngắn cũng có nguy cơ cao. Một bé gái 3 tuổi bị say sau khi uống nước trái cây.



Các lý do khác khiến cơ thể có nhiều nấm men là cung cấp không đủ chất dinh dưỡng, dùng thuốc kháng sinh, bệnh viêm ruột, tiểu đường, hệ miễn dịch hoạt động kém…



Chẩn đoán



Không có xét nghiệm chuyên biệt nào để chẩn đoán. Bác sĩ có thể sẽ xét nghiệm phân để tìm xem có quá nhiều men trong ruột hay không.



Họ cũng có thể kiểm tra lượng đường. Đầu tiên, bạn ăn một viên nang glucose (đường). Bạn sẽ không được phép ăn hoặc uống bất kỳ thứ gì khác trong vài giờ trước và sau khi kiểm tra. Sau khoảng một giờ, bác sĩ sẽ kiểm tra nồng độ cồn trong máu.



Nếu chỉ số bằng 0, người tham gia xét nghiệm khỏe mạnh. Nếu chỉ số giao động từ 1 đến 7mg/dl, người đó mắc hội chứng không uống vẫn say.



Cách chữa



Bác sĩ có thể khuyên bạn nên giảm lượng tinh bột trong chế độ ăn uống. Điều trị các bệnh tiềm ẩn như Crohn giúp cân bằng nấm trong ruột.



Một số loại thuốc có thể loại bỏ nhiễm trùng nấm gây ra vấn đề đường ruột. Thời gian dùng thuốc trong 3 tuần hoặc lâu hơn.



Người bệnh cần thực hiện các thay đổi về dinh dưỡng khi dùng thuốc như không đường, không tinh bột, không cồn. Nên ăn các loại tinh bột giàu chất xơ như bánh mì nguyên cám, gạo lứt, rau, trái cây, yến mạch, đậu lăng…



Dù không phổ biến nhưng hội chứng không uống vẫn say là một căn bệnh nghiêm trọng và ảnh hưởng đến sự an toàn, các mối quan hệ và công việc của bạn. Hãy tìm kiếm sự trợ giúp y tế khẩn cấp nếu bạn có tình trạng này.



Người bệnh cần có kế hoạch ăn kiêng hợp lý, tái khám để kiểm tra mức độ men, ngay cả khi đã được điều trị và không còn triệu chứng.