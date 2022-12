Hội chứng đột tử ở trẻ nhỏ, phòng tránh thế nào?

Các bác sĩ cũng chỉ rõ các yếu tố nguy cơ của hội chứng tử vong đột ngột ở trẻ như trẻ sinh non, cân nặng khi sinh thấp, chậm tăng trưởng; tư thế ngủ nằm sấp; trẻ nằm chung giường với cha mẹ, người chăm sóc; anh chị em ruột bị đột tử; nhiệt độ môi trường thấp hoặc quá cao...



Cha mẹ cần tránh cho trẻ nằm sấp khi ngủ. (Ảnh minh họa)

Theo TS.BS Lê Ngọc Duy, tử vong ở trẻ nhỏ do SIDS là vấn đề liên quan đến giấc ngủ, do đó cần nâng cao cảnh giác, tạo môi trường an toàn cho giấc ngủ của trẻ. Cụ thể, cha mẹ, người chăm sóc cần cho trẻ nằm ngửa khi ngủ; thường xuyên quan sát trẻ; sử dụng núm vú giả cho trẻ dưới 1 tuổi giúp mở thông đường thở; để nhiệt độ phòng phù hợp, thông thoáng quần áo.