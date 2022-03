Hội chợ trực tuyến quảng bá điểm đến du lịch Đà Nẵng và miền Trung diễn ra từ 17 đến 25/3

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoài An cho biết, các chương trình triển lãm, hội chợ được xem là phần quan trọng trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch. Tuy nhiên dịch COVID-19 đã làm mọi hoạt động bị dừng và cơ hội kết nối cũng bị gián đoạn. Việc tổ chức hội chợ trực tuyến là một trong những giải pháp nhằm duy trì kết nối các hoạt động xúc tiến trong và ngoài nước. Chúng tôi hi vọng thời gian tới, Đà Nẵng sẽ phát triển hơn nữa nền tảng dịch vụ trực tuyến đáp ứng được yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.



Hội chợ du lịch trực tuyến Danang FantastiCity 2022 giới thiệu gian hàng của các cơ quan quản lý điểm đến và khu, điểm du lịch, các hãng hàng không, công ty lữ hành, khách sạn, doanh nghiệp vận chuyển…với nhiều hoạt động hướng đến doanh nghiệp và khách hàng như Triển lãm gian hàng trực tuyến; Kết nối doanh nghiệp thông qua việc đặt lịch hẹn; Khuyến mãi giờ vàng Fantastic Hour và các chương trình tham quan trực tuyến kết hợp các video quảng bá đặc sắc và công nghệ thực tế ảo VR360. Các doanh nghiệp tham gia sẽ được sắp xếp lịch hẹn với các đối tác tiềm năng trong nước và quốc tế để kết nối, trao đổi thông tin và mở rộng quan hệ giao thương.



Trong thời gian diễn ra hội chợ, người tiêu dùng không chỉ tham quan mà còn có cơ hội tham gia Chương trình khuyến mãi giờ vàng Fantastic Hour tại khung giờ 12-14 giờ và 20-21giờ các ngày 19-20/3.



Theo bà Hoài An, ngành du lịch Đà Nẵng kỳ vọng với việc chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong ứng dụng các công nghệ số, Hội chợ du lịch trực tuyến Danang Fantasticity 2022 sẽ tạo ra một trải nghiệm du lịch hoàn toàn mới với không gian rộng lớn hơn, dịch vụ đa dạng hơn, góp phần hướng đến một văn hóa triển lãm du lịch mới và an toàn.



Diễn ra trong bối cảnh ngành du lịch Đà Nẵng đang triển khai giai đoạn 2 của quá trình khôi phục các hoạt động du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn với phương châm “thích ứng, linh hoạt, sáng tạo”, Hội chợ du lịch trực tuyến Danang FantastiCity 2022 thể hiện quyết tâm đẩy nhanh chuyển đổi số cũng như sự gắn kết, đồng hành của chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp du lịch, là bước đệm để doanh nghiệp sẵn sàng mở cửa trở lại, thúc đẩy phục hồi du lịch Đà Nẵng, miền Trung nói riêng và Việt Nam nói chung.

Trần Lê Lâm