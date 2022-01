Hội An tri ân, tôn vinh những người hùng tuyến đầu chống dịch

Đêm 30/1 (tức 28 Tết), tại Công viên Hội An - TP Hội An đã diễn ra đêm gặp mặt tri ân, tôn vinh tuyến đầu chống dịch, và các tổ chức, cá nhân đã có những đóng góp cho công tác phòng chống dịch, hỗ trợ cộng đồng của thành phố với chủ đề "Xuân ấm áp, tết yêu thương - Hội An tri ân tuyến đầu chống dịch Covid-19".

Hội An tri ân, tôn vinh tuyến đầu chống dịch Covid-19, các cá nhân, tổ chức đã đóng góp cho công tác phòng chống dịch và an sinh của thành phố (Ảnh: N.L).

Năm 2021 đã khép lại, một năm đầy khó khăn, thử thách đối với cả nước nói chung và đặc biệt là địa phương mà kinh tế dịch vụ du lịch là trọng yếu như thành phố Hội An nói riêng.

Các tiết mục văn nghệ, phóng sự ghi lại quá trình đấu tranh phòng, chống dịch của quân, dân, y tế… thành phố Hội An (Ảnh: N.L).

Trong những thử thách gian nan đó, tình người Hội An lại càng thêm sâu sắc, nồng hậu và đầy lòng nhân ái. Hình ảnh các y bác sĩ, chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân, tổ Covid-19 cộng đồng, các tình nguyện viên… ngày đêm gian khổ đồng lòng cùng thành phố phòng, chống dịch là hình ảnh rất đẹp, nhân văn và là những hình ảnh, ký ức không thể quên với mỗi người dân Hội An.