Hội An (Quảng Nam): Lũ ngập sâu, người dân chèo thuyền trong phố cổ

Do ảnh hưởng của mưa lớn kèm với việc thủy điện xả lũ, phố cổ Hội An lại "chìm" trong biển nước.

“Hội An là vùng đất trũng nên khi có thông báo về mưa lớn hay xả lũ chúng tôi đều nhanh chóng đưa tài ản lên cao để đảm bảo an toàn. Người Hội An đã quen với lụt nên có xảy ra lũ lụt lớn nhỏ tùy theo từng năm thì cũng đều có kinh nghiệm ứng phó”- anh Tuấn Vỹ, người dân phố cổ Hội An cho biết.

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết đến thời điểm hiện tại, mực nước trên sông Thu Bồn (chảy qua phố cổ Hội An) đạt trên mức báo động II là 7cm.

Đến chiều ngày 30/11 nước lũ trên sông Hoài đang rút chậm, nhiều khả năng tình trạng ngập lụt ở phố cổ Hội An sẽ còn kéo dài theo 1-2 ngày nữa.

Một số hình ảnh ở phố cổ Hội An bị nước lũ nhấn chìm: