Hội An nỗ lực giảm rác thải nhựa

Trong 2 ngày 16 và 17/9, tại Hội An, tỉnh Quảng Nam, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) phối hợp cùng UBND TP Hội An và Viện nước Quốc tế Stockholm (SIWI) tổ chức họp tham vấn "Trách nhiệm của các bên liên quan đối với ô nhiễm nhựa ở Hội An: Phân tích theo cách tiếp cận từ nguồn tới biển".

Trong 2 ngày 16-17/9, TP Hội An tham vấn các chuyên gia để giảm rác thải nhựa ra môi trường (Ảnh: Công Bính).

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch TP Hội An - cho biết Hội An là thành phố du lịch, là điểm đến quan trọng trong hành lang di sản miền Trung - Tây nguyên. Với tốc độ tăng trưởng nhanh về du lịch, rác thải từ hoạt động thương mại - dịch vụ - du lịch chiếm tỷ lệ cao trong tổng số lượng rác thải hàng ngày của thành phố.