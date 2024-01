Hội An làm Lễ dâng trà và đón đoàn khách đầu tiên tham quan phố cổ năm 2024

Hôm nay 1/1, UBND thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) tổ chức Lễ dâng trà mừng năm mới tại Đình Hội An và chào mừng đoàn khách đầu tiên tham quan phố cổ năm 2024 tại Cổng chùa Bà Mụ. Đây là hoạt động chào đón nồng hậu, thể hiện tấm lòng hiếu khách của Hội An đối với tất cả du khách đã, đang và sẽ chọn nơi đây làm điểm đến tham quan, du lịch và sinh sống.

Đoàn khách từ Italia “xông đất” Hội An trong năm mới 2024.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An chia sẻ, việc đón đoàn khách quốc tế đầu tiên trong năm mới dưới cơn mưa xuân sẽ mang lại nhiều điều may mắn, tươi mới cho ngành du lịch Hội An nói riêng và Quảng Nam nói chung trong năm 2024. Lãnh đạo thành phố Hội An hy vọng đoàn khách sẽ tiếp tục lan tỏa vẻ đẹp của di sản Hội An sau khi về nước đến bạn bè, người thân.