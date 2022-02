Hội An là một trong những thành phố hiếu khách nhất thế giới

Hội An của Việt Nam chiếm được cảm tình của du khách trên toàn thế giới với khu phố cổ trứ danh đầy quyến rũ được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới, nhịp sống bình dị chân thực, những bãi biển thơ mộng, và sự hòa quyện tinh hoa của Pháp và Trung Hoa góp phần tạo nên nền ẩm thực đa dạng của địa phương. Tất cả những điểm thu hút này đã giúp Hội An góp mặt trong danh sách những thành phố hiếu khách nhất thế giới năm 2022.

Phố cổ Hội An. Ảnh: The Fodors

Trước đó, Hội An cũng đã lọt vào danh sách 21 điểm đến lãng mạn nhất thế giới do tạp chí toàn cầu chuyên về du lịch, văn hóa và ẩm thực Time Out công bố.

Top 10 thành phố hiếu khách nhất thế giới năm 2022 bên cạnh Hội An còn có thành phố Matera (Ý), Bled (Slovenia), thành phố Đài Đông (Đài Loan), Nafplio của Hy Lạp, thành phố Toledo (Tây Ban Nha), thành phố Monte Verde (Brazil), Bruges (Bỉ), Nusa Lembongan (Indonesia) và thành phố Ponta Delgada (Azores) của Bồ Đào Nha.

Tổng cộng có 1.261.273 nhà cung cấp chỗ nghỉ tại 220 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới được trao giải Traveller Review Awards 2022. Ý dẫn đầu với nhiều chỗ nghỉ được nhận giải thưởng năm 2022 nhất (162.272), tiếp theo là Tây Ban Nha (93.130) và Pháp (89.186). Với tổng số 8.405 cơ sở lưu trú được công nhận, Việt Nam đứng thứ 18 trong danh sách.