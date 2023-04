‘Hội An không đánh mất mình’ hay ‘mình đánh mất Hội An’?

Ở làng cổ Quỳnh Dao (TP Tấn Trung – Trung Quốc), nơi lưu giữ được hầu hết dấu xưa mấy trăm năm nước đã quy hoạch phố cổ rất bài bản rộng rãi, to gấp mấy lần phố cổ Hội An, đi cả ngày cũng chưa hết. Hàng hóa và lưu niệm phẩm rất phong phú, khách tự do lựa chọn đi tham quan như ở nhà . Nhưng không mấy ai bận tâm với giá cả và hầu hết khi trở ra đều khệ nệ những túi đồ đầy ắp, mãn nguyện.

Chủ tịch UBND TP. Hội An Nguyễn Văn Sơn khẳng định vẫn sẽ thu phí nhưng tất cả chỉ mới là dự thảo. Hội An sẽ không đánh mất mình. Giải pháp kiểm soát mà chính quyền thành phố đưa ra là dựng các ‘hàng rào kỹ thuật’ như: "phủ kín camera, tăng cường kỹ thuật cao để nhận diện người ngoài địa phương, không phải người Hội An", ‘dùng người Hội An nhận diện người Hội An’ để tránh việc trốn vé. Liệu nó sẽ biến phố cổ Hội An thành một "đô thị cảnh sát", biến người phố cổ trở thành ‘mật vụ’?

So với những cái mất, nguồn lợi cỏn con thu được nhờ bán vé cho khách vãng lai sẽ trở nên quá bọt bèo. Chưa kể, việc bán vé chênh lệch giữa người Việt (80.000 đồng/vé ) và khách nước ngoài (120.000 đồng/vé ) là cực kỳ khó hiểu. Ngay cả các phố cổ, điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới cũng không có sự phân biệt này.

Truyền thông chính sách chưa bao giờ là việc dễ dàng vì tác động của nó với xã hội hoặc một cộng đồng dân cư luôn cần phải cân đo, nghiên cứu thấu đáo . Chưa kể cách diễn đạt sai có thể gây sự hiểu lầm tai hại. Sự đồng thuận của chính những người dân địa phương và đối tượng thụ hưởng (du khách) từ hoạt động du lịch ở địa phương, mới là thước đo chính xác nhất.

Dù cuối cùng việc thu phí mới chỉ là dự thảo, có được thực thi hay không thì hiện tại cũng khiến nhiều du khách mất cảm tình với Hội An. Khi đó Hội An không đánh mất mình nhưng mình đã đánh mất Hội An.