Hội An: Hướng đến “Du lịch không rác thải” hậu Covid-19

Ký kết giảm rác thải nhựa trong hoạt động du lịch giữa UBND TP.Hội An và Hiệp hội Du lịch Quảng Nam

“Khung kế hoạch doanh nghiệp giảm rác thải hướng tới Hội An - điểm đến xanh giai đoạn 2021 - 2023” nhằm khuyến khích sự tham gia sâu rộng hơn của cộng đồng doanh nghiệp du lịch trong việc giảm rác thải, ứng dụng kinh tế tuần hoàn để phục hồi sau dịch Covid-19, cũng như thể hiện sự cam kết của các bên liên quan trong việc hành động vì mục tiêu “Hội An - điểm đến xanh”.

Theo lộ trình, đến năm 2023, nếu tình hình dịch Covid-19 sớm được kiểm soát ổn định, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam đặt mục tiêu có 100 doanh nghiệp tại địa phương tham gia cam kết “doanh nghiệp giảm rác thải hướng tới Hội An - điểm đến xanh giai đoạn 2021 – 2023”, trong đó 50% là doanh nghiệp lớn.

Theo ông Nguyễn Minh Lý - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hội An, thị trường du lịch chuyển đổi theo hướng du lịch xanh và thân thiện với môi trường giai đoạn hậu Covid-19 là hướng đi đúng được đặt ra và cần sự quan tâm của các bên liên quan. Việc tăng trưởng kinh tế không nhất thiết phải đồng nghĩa với việc gia tăng khối lượng chất thải. Ngược lại, một mô hình kinh tế và xã hội bền vững có thể thực hiện được nếu tất cả các bên liên quan cam kết tham gia và tạo điều kiện giảm thiểu chất thải.

“Khung Kế hoạch Doanh nghiệp được ký kết và công bố tạo bước ngoặt cho du lịch địa phương với 3 hoạt động chính gồm xây dựng mạng lưới tuần hoàn rác thải tại Hội An, thực hành đánh giá kết quả tại doanh nghiệp và quảng bá thương hiệu Hội An - Điểm đến Xanh.”- ông Lý chia sẻ.

Hậu Covid-19,du lịch xanh và thân thiện với môi trường giai đoạn hậu Covid-19 được xem làhướng đi phù hợp

Tại phiên tọa đàm về kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu rác thải nhựa hướng tới Hội An - Điểm đến Xanh và phục hồi hậu COVID-19, ông Vương Đình Mạnh - Tổng giám đốc La Siesta Hội An Resort & Spa - Đại diện Doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Du lịch Quảng Nam đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc phục hồi hoạt động kinh doanh du lịch của Hội An sau đại dịch, đồng thời đưa ra các sáng kiến, thuận lợi, thách thức trong việc tuần hoàn rác thải nhựa nhằm bảo vệ môi trường.