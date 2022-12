Hội An hứng trận lụt cuối năm, du khách lội nước ngắm phố cổ

Du khách thích thú, nhưng người dân Hội An chẳng vui nổi vì đã sắp hết năm còn có lũ lụt. Do mưa lớn liên tục, được dự báo còn kéo dài nên TP Hội An đã thông báo hoãn một số sự kiện nhân kỷ niệm 23 năm phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới (Ảnh: Ngô Linh).