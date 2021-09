Hội An được vinh danh trong tốp 15 thành phố tuyệt nhất Châu Á

Theo kết quả công bố, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, đứng ở vị trí 13 trong danh sách với 86,98 điểm. Nằm bên bờ biển miền Trung, phố cổ Hội An là thiên đường cho du khách và những người yêu thích nhiếp ảnh, ẩm thực. Năm 1999, đô thị cổ Hội An đã được Tổ chức Văn hóa, khoa học và giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Văn hóa thế giới. Thành phố Hội An cũng từng được Travel+Leisure nhiều lần vinh danh, như thành phố tuyệt vời nhất thế giới năm 2019, tốp 10 thành phố châu Á năm 2018, một trong 50 địa điểm tuyệt nhất để đi du lịch năm 2019…