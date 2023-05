Hội An chốt phương án bán vé, chỉ kiểm soát với khách đoàn

"Nếu Hội An không tăng cường kiểm soát, có lúc trở thành điểm du lịch miễn phí, nếu không có nguồn thu thì không thể quay lại đầu tư tu bổ, triển khai các hoạt động văn hóa phục vụ du khách, đảm bảo an ninh trật tự, môi trường cho khu phố cổ", ông Sơn nói.

Thứ hai, kiểm soát vé là để đảm bảo công bằng giữa người mua vé và người không mua vé, giữa hãng lữ hành chân chính và không chân chính. Vừa qua, Hội An mời hơn 25 đơn vị lữ hành họp, một số bên lên tiếng bức xúc về việc này. Cụ thể, hiện nay có tình trạng nhiều doanh nghiệp lợi dụng sự dễ dãi của Hội An, đối xử không công bằng với du khách, cắt xén, không đưa khách vào các điểm di tích dù đã thu tiền.

Ông Sơn cho hay Hội An tăng cường kiểm soát việc bán vé vì quá đông đúc, xô bồ. Dịp lễ 30/4 vừa qua, khách đi vào phố cổ quá đông, buổi chiều không có chỗ chen chân. Áp lực như vậy đè nặng, làm di sản xuống cấp, các sản phẩm du lịch du khách không xem được.

"Vừa qua, nhiều ngôi nhà bị cháy vì không có người trực vào buổi tối. Ngoài ra, có 40% người Hội An là chủ di tích ra ở ngoài rồi cho người khác thuê kinh doanh. Trước đây, nhà ở phố cổ có 3 chức năng gồm ở, thờ cúng và buôn bán. Bây giờ rằm, mùng một âm lịch hàng tháng không còn cảnh hương khói cho phố ấm cúng. Giờ phố chỉ còn 30% người dân sinh sống trong đó, cái hồn phố dần mất đi", ông Sơn nói.

Theo Chủ tịch TP Hội An, trong phố cổ hiện nay có 30% ngôi nhà chủ là người Hà Nội, TP.HCM mua di tích, nhà cổ để cho thuê. Sáng mở cửa kinh doanh, tối đóng cửa.

"Theo khuyến cáo của UNESCO, 30 năm qua Hội An chưa bao giờ khuyến khích người dân vào khu phố cổ kinh doanh. Địa phương luôn muốn giảm kinh doanh ra ngoài phố cổ. Trước đây khi Hội An còn quyền quản lý, chúng tôi đã cấm mở thêm cơ sở kinh doanh khu phố cổ. Hiện nay, việc quản lý là của cơ quan khác", ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, cái khó của Hội An là có quá nhiều đường vào di sản, Hội An bán vé khó hơn rất nhiều so với di sản khác. Có thông tin cho rằng Hội An bán vé làm cho người dân trong phố cổ chết dần và lụi tàn.

Hội An thực hiện việc kiểm soát tham quan nhân văn. Ảnh: Thanh Đức.



Vừa qua nhiều thông tin suy luận như đi vào Hội An dạo cũng mua vé hay Hội An là TP đầu tiên trên thế giới bán vé tham quan, lãnh đạo TP Hội An khẳng định không đúng.

"Hội An bán vé từ lâu rồi và không bán vé vào TP mà bán vé vào khu di sản văn hóa thế giới, khu di sản chỉ trong phạm vi 0,4 km2 trong khi toàn Hội An có diện tích hơn 64 km2. Những thông tin không đúng khiến Hội An bị oan", ông Sơn cho hay.

Lãnh đạo TP Hội An cho biết quá trình kiểm soát được thực hiện một cách chặt chẽ, nhân văn, yêu cầu không làm ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của người dân, không làm kiểu "ngăn sông cấm chợ", không ảnh hưởng đến thương hiệu Hội An nhân tình thuần hậu.

Cụ thể, Hội An sẽ tập trung kiểm soát khách theo đoàn. Khách đi lẻ tham quan sẽ được mời mua vé, họ mua thì tốt không mua thì thôi. Khách đi vào với mục đích khác như ăn tối, uống cà phê, chụp hình cưới không phải mua vé.

"Không có chuyện nhận diện, dùng người Hội An nhận diện này kia. Người lưu trú ở Hội An mua vé một lần thì được ra vào thoải mái. Hội An sẽ tăng cường công tác hướng dẫn. Trước đây các điểm vào khu phố cổ ai vô thì vô, bây giờ sẽ có người chào mời, đi tham quan như thế nào sẽ được hướng dẫn. Điều này sẽ khiến các tour cắt xén tiền vé không thực hiện được vì có sự kiểm soát rõ ràng. Mục đích vé tham quan góp phần trùng tu phố cổ", ông Sơn cho hay.