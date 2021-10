Hoffmann Companies mua câu lạc bộ golf Old Corkscrew

The Hoffmann family of companies đã mua Old Corkscrew Golf Club từ Estero và bổ nhiệm Iain Mossman làm Chủ tịch của Bộ phận golf quốc gia Hoffmann. Đây là sân golf thứ 3 trong danh mục đầu tư của công ty.

Việc mua lại Old Corkscrew chỉ diễn ra vài tuần sau khi công ty này mua lại CLB golf Old Collier ở Naples, Florida và thông báo về việc xây dựng sân golf phục vụ giải vô địch ở Augusta.