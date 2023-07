Học viện Hàng không Việt Nam hoàn trả hàng chục tỷ đồng học phí cho sinh viên

Sau 2 năm liên tiếp không được tăng học phí và thực hiện hoàn trả/khấu trừ học phí cho học viên, sinh viên, Học viện đang phải cân đối lại chính sách tài chính, phần nào ảnh hưởng đến tiến độ các dự án, chính sách đầu tư phát triển.

Học viện Hàng không Việt Nam cho biết, từ năm học 2021 - 2022 về trước, Học viện luôn thu đúng theo mức trần học phí quy định theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến hết năm học 2020 - 2021.

Năm học 2021 - 2022, do Nghị định 86/2015/NĐ-CP chỉ quy định mức thu đến năm học 2020 - 2021 và Nghị định 81/2021/NĐ-CP vẫn chưa ban hành, nên Học viện đã tạm tính mức học phí theo Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, trên tinh thần thu đủ bù chi đối với đơn vị tự chủ chi thường xuyên.

Mặc dù vào tháng 3/2021, Học viện đã công bố mức học phí trong đề án tuyển sinh mới. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, để cùng chia sẻ khó khăn với sinh viên, Học viện quyết định vẫn giữ ổn định mức thu dựa trên quy luật của Nghị định 86/2015/NĐ-CP (tăng 10% so với năm liền kề) và đã thu học phí của sinh viên từ tháng 9/2021 với mức thấp hơn từ 400 ngàn đồng cho đến 1,15 triệu đồng/tháng so với mức thu theo Quyết định 158/QĐ-HVHK ngày 31/3/2021 của Học viện về việc ban hành Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021.

Đầu năm học 2022 - 2023, thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP đối với đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên, Học viện đã ban hành Quyết định 433/QĐ-HVHK ngày 22/6/2022 về việc ban hành Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022.