Học vấn 'đáng nể' của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Thùy Tiên

Trong vòng hùng biện về chủ đề hòa bình, Thùy Tiên tự tin thuyết trình bằng tiếng Anh: "Hòa bình giống như không khí quanh ta. Hàng ngày, chúng ta sống được nhờ không khí nhưng không cho rằng việc bảo vệ nó là trách nhiệm của chính chúng ta. Chiến tranh là cuộc chiến giữa ác quỷ và thiên thần trong mỗi người. Vì vậy, chỉ chúng ta mới có thể quản lý và kiểm soát nó.

Việc không sống cùng bố mẹ đã dạy tôi tầm quan trọng của tình yêu. Ngày hôm nay tôi đứng ở đây để sát cánh với những ai cảm thấy mình bị bỏ rơi và cả những ai lan toả sự đau đớn cho người khác. Hãy để tình yêu và sự cảm thông trỗi dậy trong chính mình để chiến tranh và bạo lực không còn xảy ra nữa" và kết thúc bằng câu tiếng Thái Lan với ý nghĩa: "Làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người".

Trong phần ứng xử của Top 5 với câu hỏi: "Thế giới hiện tồn tại nhiều vấn đề như nhân quyền, kinh tế, nếu chọn một người để thảo luận về việc thay đổi hiện trạng đó, bạn chọn ai?". Thùy Tiên trả lời trôi chảy bằng tiếng Anh muốn gửi lời cảm ơn giáo sư Sarah Gilbert vì bà đã sáng chế ra ra vaccine Astra Zeneca mà không thu lợi nhuận.