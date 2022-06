Học vấn ấn tượng của thí sinh ‘Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022’

Lương Mai Thuý Phượng (thứ 4 từ phải sang) là thạc sĩ - Master of TESOL - Victoria University of Wellington - đạt Học bổng Soshi - International Pacific University; (+Học bổng Tinh hoa (Học bổng toàn phần) - Đại học Hoa Sen; Học bổng Soshi - International Pacific University + Tốt nghiệp loại Giỏi ngành Ngôn ngữ Anh - Đại học Hoa Sen; Ban thư kí Hội Sinh viên - Đại học Hoa Sen; Giải 2 Hội thảo Nghiên cứu Khoa học Sinh viên lần 9 2018 - Đại học Hoa Sen; Bằng khen của BCH Hội Sinh viên TPHCM về thành tích tốt trong công tác Hội và phong trào sinh viên; 2016-2018. Hiện người đẹp là giáo viên: The English Valley; Chuyên viên nhân sự: JobHopin; Khả năng đặc biệt: Public speaking, thể thao, trekking)