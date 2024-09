Học từ blogger Lê Hà Trúc cách mặc đồ sáng màu trẻ trung mà vẫn đầy tinh tế

Chị em nên diện trang phục sáng màu thường xuyên hơn để phong cách thêm tươi trẻ. Để phong cách thời trang mùa thu thêm tươi mới, chị em đừng bỏ qua trang phục sáng màu. Những outfit sáng màu giúp vẻ ngoài thêm trẻ trung và nổi bật. Ngoài ra, các nàng vẫn có thể ghi điểm tinh tế nếu phối đồ khéo léo với các item sáng màu. Lê Hà Trúc chính là một trong những mỹ nhân Việt có style diện đồ sáng màu rất cuốn hút, tinh tế, chị em nên tham khảo để có thêm nhiều ý tưởng mặc đẹp. Điểm nhấn của set đồ mang tông màu trắng và be trên đây chính là chiếc chân váy ren dáng suông. Mẫu chân váy này đem đến sự nữ tính và yêu kiều cho người diện. Đôi giày búp bê gắn nơ mảnh Lê Hà Trúc lựa chọn rất phù hợp với bộ cánh dịu dàng. Mẫu váy màu tím, dáng suông của Lê Hà Trúc rất bắt mắt nhưng vẫn có sự tinh tế. Cô nàng gợi ý kiểu tóc lý tưởng để áp dụng khi diện váy, đó là tóc buộc thấp, tô điểm dây buộc xuyệt tông với trang phục. Nhờ chọn váy dài đến bắp chân mà dù đi giày bệt, vóc dáng của Lê Hà Trúc không bị "dìm". Công thức áo sát nách màu trắng và quần denim xanh không quá cầu kỳ nhưng vẫn rất hút mắt. Combo này mang đến sự trẻ trung xen lẫn nét nữ tính, dịu dàng cho người diện. Những món đồ như túi xách màu hồng pastel hay sandal màu trắng đều phù hợp với outfit. Chị em hãy tham khảo công thức trên của Lê Hà Trúc cho mùa lạnh sắp tới. Sự kết hợp giữa áo trắng và trench coat màu be, quần jeans xanh giúp người mặc có được vẻ ngoài trẻ trung nhưng không kém phần nhã nhặn. Đôi giày cao gót hai tông màu đã đảm bảo sự tinh tế cho bộ cánh. Áo sơ mi xanh pastel và quần âu xám mang đến sự trẻ trung xen lẫn nét tao nhã cho người diện. Hiệu quả "hack" tuổi được tăng thêm nhờ đôi giày sneaker trắng. Khi sơ vin gọn gàng và chọn túi xách mang tông màu nâu, bộ cánh trở nên phù hợp hơn với môi trường công sở. Các nàng có thể áp dụng những bộ cánh layer từ mùa hè sang thu. Chỉ với thao tác sơ vin và chiếc thắt lưng da, set đồ layer càng thêm chỉn chu, đồng thời tôn dáng hiệu quả. Các món đồ như sandal màu be, túi cói rất phù hợp với outfit nhẹ nhàng, phóng khoáng. Áo sơ mi xanh pastel kết hợp ăn ý với chân váy trắng để tạo nên bộ đồ trẻ trung, tươi tắn. Thiết kế sơ mi dáng lửng sẽ giúp "hack" chiều cao hiệu quả. Vì vậy, người diện có thể hoàn thiện outfit trên bằng một đôi giày bệt mà không sợ bị "dìm" dáng. Công thức áo tank top màu tím pastel và quần jeans trắng, ống suông gây ấn tượng ở nét ngọt ngào, tươi tắn. Ngoài ra, bộ cánh trên còn rất sang chảnh, đặc biệt là khi được tô điểm trang sức vàng và giày cao gót mũi nhọn. Với những item năng động như áo thun, chân váy kẻ sọc và giày sneaker trắng, Lê Hà Trúc đã hoàn thiện được bộ cánh trẻ trung. Sự xuất hiện của chiếc vòng cổ ngọc trai giúp outfit thêm long lanh, yêu kiều. Thao tác sơ vin đã nâng tầm sự chỉn chu, tinh tế cho trang phục. Thích trang phục mang tông màu trắng làm chủ đạo, chị em đừng bỏ qua set trang phục gồm áo blouse cổ chữ V kết hợp với chân váy dài của Lê Hà Trúc. Thao tác sơ vin và đường xẻ tà mang đến hiệu quả tôn dáng tối ưu. Đôi giày búp bê rất phù hợp với outfit ngọt ngào. Theo Trí Thức Trẻ