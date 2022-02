Học trực tiếp mùa dịch: Giáo viên lên lớp dạy một học sinh

Cô Văn Thùy Dương, Phó Hiệu trưởng trường THCS-THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) cho biết, khi học sinh lớp 7 - 12 đến trường, toàn trường ghi nhận 270 em là F0 và nhiều học sinh khác thuộc diện F1, một số thầy cô cũng đang cách ly do mắc COVID-19. Hiện trường có 3 lớp học online hoàn toàn, trong đó ghi nhận lớp chỉ còn 5 học sinh học trực tiếp.

“Ngay khi xây dựng kịch bản đưa học sinh đến trường, ban giám hiệu đã dự trù tình huống khi ghi nhận rất nhiều học sinh trong lớp là F0, F1 thì sẽ xử lý ra sao, cũng như tính đến việc còn bao nhiêu học sinh âm tính một lớp thì có thể dạy học trực tiếp. Nếu lớp học có 40 em, chỉ vài em có thể đến lớp thì không khí lớp học rất buồn tẻ. Việc tổ chức dạy học trực tiếp để học sinh có cơ hội giao lưu, trao đổi nhiều hơn với thầy cô, bạn bè, nhưng cuối cùng chỉ còn vài em học trực tiếp thì không còn thực sự hiệu quả”, cô Văn Thùy Dương cho biết.

Cô Dương cho rằng, việc quyết định học trực tiếp hay trực tuyến với từng lớp học cần sự linh hoạt, ứng biến phù hợp của lãnh đạo các trường. Trong đó, kể áp dụng bất cứ hình thức nào, thì chủ thể là học trò cũng cần được quan tâm, chăm sóc đầu tiên.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết, tuần qua, số học sinh đi học trực tiếp giảm. Cụ thể, học sinh khối THPT những ngày đầu đi học với tỷ lệ trên 90%, tuần qua còn trên 75%; khối THCS còn hơn 77% đến trường; học sinh tiểu học ở ngoại thành còn 79% đến trường.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị các quận, huyện, thị xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh; hỗ trợ các nhà trường về y tế để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Hơn 2,5 triệu học sinh nghỉ học

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tính hết ngày 22/2, cả nước có 2.534.824 học sinh các cấp từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT phải dừng học trực tiếp do COVID-19.

Cụ thể, khối mầm non, 49 địa phương cho trẻ đến trường học trực tiếp. Còn hơn 1,45 triệu trẻ ở 14 tỉnh, thành phố phải dừng đến trường (chiếm 44,69%). Các địa phương dừng dạy trực tiếp bậc mầm non: Hà Nội, Đà Nẵng (trừ 2 quận Thanh Khê và Sơn Trà), Tiền Giang (trẻ dưới 5 tuổi chưa đến trường), Bạc Liêu (trẻ dưới 5 chưa đến trường), An Giang, Phú Yên, Lào Cai, Tuyên Quang, Đắk Nông, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hưng Yên, Đắk Lắk (TP Buôn Mê Thuột).

Khối tiểu học, 11 tỉnh, thành phố tạm đang đóng cửa trường học tương đương hơn 784.000 học sinh phải dừng học trực tiếp. Các địa phương gồm: An Giang (khối lớp 1, 2), Tiền Giang (khối lớp 3, 4), Hà Nội (12 quận nội thành), Đắk Lắk (Buôn Mê Thuột), Lào Cai, Tuyên Quang, Hưng Yên, Đắk Nông, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh.

Khối THCS, 4 tỉnh, thành phố dừng học trực tiếp (Bà Rịa - Vũng Tàu (huyện Côn Đảo), Phú Thọ, Lào Cai, Vĩnh Phúc, riêng Hà Nội khối lớp 6 của 12 quận nội thành) tương đương hơn 507.000 học sinh nghỉ ở nhà (chiếm 12,94%).

Khối THPT, 2 tỉnh, thành phố dừng học trực tiếp: (Bà Rịa - Vũng Tàu (huyện Côn Đảo), Lào Cai) tương đương hơn 244.000 học sinh nghỉ.