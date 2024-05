Học trò Dương Khắc Linh tái xuất sau 9 năm 'mất tích', tiết lộ quãng thời gian trầm cảm

Nữ ca sĩ trẻ Hà Vy (nghệ danh Mây Bae) chính thức trở lại sân khấu âm nhạc chuyên nghiệp sau 9 năm, kể từ chương trình Giọng hát Việt nhí 2015.

Thái Thị Hà Vy, sinh năm 2001 tại Quảng Nam. Nữ ca sĩ từng gây chú ý khi góp mặt tại Giọng hát Việt nhí 2015 với ca khúc See you again. Cô sau đó trở thành học trò của nhạc sĩ Dương Khắc Linh và được chỉ dẫn tận tình.



Hà Vy và thầy Dương Khắc Linh tại "Giọng hát Việt nhí" 2015.

Sau cuộc thi, Hà Vy quyết định rời quê vào TP.HCM học tập và theo đuổi con đường ca hát. Cô sống cùng anh trai, cũng là một ca sĩ trẻ. Hàng ngày 2 anh em đi hát tại các tụ điểm, các sân khấu nhỏ hay tiệc cưới. Khi dịch Covid-19 ập tới, mọi sân khấu phải ngừng hoạt động, Hà Vy thử sức vai trò streamer trên mạng xã hội.