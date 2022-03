Học sinh than 'đuối' khi theo lớp học chắp vá on-off

Bà Văn Liên Na - Phó Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh thừa nhận việc dạy "on-off" như hiện nay không khả thi và ảnh hưởng đến cả 2 nhóm học sinh.

"Thầy cô đợi được các em học online vào lớp, nhìn được hình, nghe được âm thanh thì học sinh học trực tiếp lại phải ngồi đợi rất mất thời gian.

Chưa kể, hầu hết các trường học hiện nay đường truyền mạng chưa thể đảm bảo cho việc học on – off linh hoạt. Có những lúc, wifi của trường không thể tải nổi do có quá nhiều thiết bị cùng truy cập một lúc, làm gián đoạn việc học của cả 2 phía.

Do đó, nguyện vọng chung của giáo viên và phụ huynh là nếu đã học online thì sẽ học online toàn bộ để phụ huynh, học sinh xác định rõ, ổn định trong việc học tập. Vậy nên trường Lương Thế Vinh đã mạnh dạn thích ứng linh hoạt chuyển sang hình thức học trực tuyến 100%”, bà Na nói.

Hoàng Thanh