Học sinh sắp trở lại trường học tập trung, bố mẹ cần chuẩn bị gì cho con?

Sau một thời gian dài học sinh phải học online tại nhà do tình hình dịch Covid-19 phức tạp, Bộ Giáo dục đã có kế hoạch để học sinh các cấp ở vùng dịch quay lại trường học tập. Đây là điều rất nhiều bố mẹ mong muốn tuy nhiên vẫn khá lo lắng do dịch bệnh còn đang hoành hành, hơn nữa tinh thần, thói quen học hành của các con thời gian qua có phần đảo lộn, giảm sút.



Vậy phụ huynh phải chuẩn bị gì cho trẻ khi đi học lại để đảm bảo an toàn và bắt nhịp tốt với thời khóa biểu mới? Mời độc giả cùng Tintuconline cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây để có sự chuẩn bị tốt nhất cả về thể chất và tinh thần cho con em mình trước khi đến trường.



Chuẩn bị tâm lý cho trẻ



Đây có thể coi là một trong những bước quan trọng nhất phụ huynh cần chú trọng cho con em mình khi chuyển từ học online ở nhà sang đến trường học trực tiếp. Thực tế, qua một thời gian dài học tập từ xa qua màn hình máy tính, khả năng tập trung của hầu hết học sinh đều bị ảnh hưởng, trẻ có phần ỷ lại, thiếu tự giác, kỹ năng giao tiếp giảm sút….



Vì vậy, trước khi trẻ chính thức đi học lại sau nghỉ dịch, ba mẹ nên dành thời gian trò chuyện, nhắc nhở trẻ về việc đi học; cùng trẻ thiết lập lại thời gian biểu sinh hoạt, kế hoạch học tập, chuẩn bị sách vở, tư trang trước khi đi học. Nếu trẻ tỏ ra chán nản khi phải đến trường thì hãy giúp con tìm lại hứng thú học tập với những câu chuyện vui ở trường, những điều đang chờ đón con như sẽ được gặp lại bạn thân, được tham gia các hoạt động ngoại khoa ở trường,...



Bên cạnh đó, cha mẹ cần phải cung cấp cho con thông tin đầy đủ, chính xác và dễ hiểu nhất về dịch bệnh, nhắc nhở con các biện pháp đảm bảo an toàn nhưng cũng không nên trầm trọng hóa vấn đề khiến trẻ thêm hoang mang, lo lắng khi đến trường học trực tiếp… Tóm lại, hãy chuẩn bị cho trẻ tâm lý thoải mái, sẵn sàng gặp gỡ, khám phá điều mới khi đến trường học.



Rèn lại thói quen, tác phong thường ngày khi đi học tại trường



Đó là thói quen đi ngủ sớm và dậy sớm, thói quen ăn uống sinh hoạt đúng giờ, thói quen học bài, chuẩn bị bài... Bởi sau một thời gian dài học online tại nhà vừa qua thực sự lịch sinh hoạt của nhiều trẻ rất lộn xộn. Nhiều trẻ dậy muộn sát giờ học còn chưa kịp ăn sáng nên có tình trạng vừa học vừa ăn, bài vở không chịu ghi chép, thậm chí không chuẩn bị bài… Do vậy, bố mẹ phải điều chỉnh và rèn lại nhịp sinh học cho con khớp với khi học tại trường để khi trở lại học off-line trẻ không cảm thấy hụt hẫng hay mệt mỏi.



Ngoài ra, thời điểm này học sinh cần được tách dần khỏi thiết bị điện tử - là thứ quen thuộc nhưng lại dễ gây nghiện trong thời gian học tập trực tuyến vừa qua. Phụ huynh nên dành thời gian cho con ra ngoài tiếp xúc với bạn bè, người thân, cách ly khỏi thiết bị điện tử để chuẩn bị tâm thế cho con đi học trực tiếp trở lại.