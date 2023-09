Học sinh nghỉ quá nửa lớp vì bị đau mắt

Cùng với đó, nhà trường cũng khuyến cáo phụ huynh, học sinh khi mắc bệnh đau mắt đỏ cần điều trị dứt điểm tại nhà để tránh tình trạng lây chéo. Tuy nhiên, do điều kiện gia đình nên một số phụ huynh vẫn phải cho con em mình đến lớp khi đang mắc bệnh, khiến tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp.

Hiện tại, toàn trường có 139 học sinh bị đau mắt đỏ nhưng chỉ có khoảng 50% em là nghỉ học để điều trị, còn lại vẫn đến trường. Có những lớp học đến một nửa học sinh nghỉ học vì đau mắt đỏ.

Đối với các trường hợp học sinh đau mắt đỏ nhưng vẫn đi học thì nhà trường đã yêu cầu học sinh đeo kính mắt, hạn chế tiếp xúc với bạn bè, thường xuyên vệ sinh lớp học và hướng dẫn các em cách phòng ngừa.

Tương tự, tại Trường Mầm non Hoa Lan, ở phường Tân Tiến, ngoài trẻ mầm non, nhiều giáo viên giảng dạy cho trẻ cũng đã bị bệnh đau mắt đỏ. Cô Lê Thị Liên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Lan cho biết, trường hiện có hai phân hiệu, với khoảng 200 trẻ đang theo học tại 10 lớp.

Trước đó khoảng một tháng, trường đã ghi nhận một số ca mắc bệnh rải rác trong học sinh. Tuy nhiên vài ngày trở lại đây tình trạng trẻ bị đau mắt đỏ có dấu hiệu gia tăng với trên 20 trường hợp mắc bệnh.