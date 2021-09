Học sinh lớp 4 bị điện giật chết thương tâm: Trong mọi tình huống không nên để trẻ ở một mình quá lâu

Ảnh minh họa

Cũng theo PGS.TS Trần Thành Nam thì cần chú ý rằng các kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích là một nội dung của chương trình Đạo đức 1.

Có nghĩa là các con ngay từ lớp 1 đã được học để nhận ra các tình huống nguy hiểm có thể gây ra tai nạn do điện giật. Hiểu được nguyên tắc an toàn phòng tránh tai nạn điện giật. Và có khả năng xử lý các tình huống nguy hiểm do điện giật cũng nhắc nhở người khác thực hiện.

Câu hỏi đặt ra là chương trình đã được dạy như thế nào, bố mẹ đã đồng hành giúp con kết nối tri thức với cuộc sống ra sao để những kỹ năng an toàn cơ bản này vẫn chưa thể hình thành khi con đã học lớp 4?