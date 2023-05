Học sinh lớp 11 bị đâm tử vong trên đường đi học về

Theo báo cáo của Trường THPT An Phúc, chiều 8/5, sau khi kết thúc giờ học vào khoảng 16h55, học sinh Đ.H.A.P, lớp 11B6 ngồi nhờ xe em T.V.S. (bạn cùng lớp) về đến ngã 3 xã Hải Phong, Huyện Hải Hậu thì chuyển sang đi nhờ xe một thanh niên khác (cơ quan Công an đang điều tra về danh tính) đi về hướng xã Hải An.

Trường THPT An Phúc, huyện Hải Hậu (Nam Định).