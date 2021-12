Học sinh lớp 1, 9, 12 tại TP.HCM đi học trực tiếp trở lại từ 13/12

Riêng Trường mầm non Thạnh An, Trường Tiểu học Thạnh An, Trường THCS-THPT Thạnh An (huyện Cần Giờ) đi học trực tiếp ở tất cả các khổi lớp từ ngày 13/12/2021.

UBND TP.HCM yêu cầu, trong ngày đầu tiên học sinh đi học trở lại, các trường không tổ chức các hoạt động học tập mà chỉ kiểm tra tình trạng sức khỏe, khai báo y tế, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch. Nhà trường tổ chức thực hiện lệch giờ lệch ca, giám sát đảm bảo giãn cách trước giờ học, tan học…