Học sinh LGBT+ bức bối khi mặc áo dài

Y. chia sẻ áo dài thường được may ôm sát cơ thể nhằm mục đích tôn dáng, trong khi đó, Y. lại không có nhu cầu về vấn đề này, càng không thích người khác để ý nhiều đến cơ thể em. Ngoài ra, đồng phục nhà trường còn có áo sơ mi mặc kèm chân váy. Y. rất khó chịu khi phải mặc những đồng phục này bởi em cảm giác không được sống đúng với bản dạng giới của mình.

Giống như Y., Nguyên An (29 tuổi, người chuyển giới nam) và Anh Thi cũng mặc áo khoác suốt 3 năm THPT để giảm bớt cảm giác được cho là bức bối giới.

Năm lớp 10, dù chưa xác định chính xác bản dạng giới của bản thân, Nguyên An đã biết mình không muốn làm con gái, chỉ muốn là con trai nên với anh, việc nam mặc áo dài nữ là không hợp.

“Mình luôn phải mặc thêm cái áo khoác bên ngoài áo dài và ít di chuyển ra khỏi lớp. Hôm trời lạnh thì không sao chứ mấy hôm trời nóng cũng phải mặc áo khoác. Có khi nóng quá mình cũng ráng mặc áo khoác gần cả buổi. Đến tiết cuối mình cởi ra cho thoải mái, học xong lại mặc áo khoác vào, tranh thủ về nhà thay đồ khác”, anh nói.

Ngoài ra, do ngực nhỏ, anh An thường xuyên bị người khác body-shaming khi mặc áo dài. Đây cùng là lý do khiến anh không thấy thoải mái khi mặc trang phục này.

“Có thể không cố ý nhưng nhiều người hay hỏi mình những câu như ‘Mặc áo dài mà sao ngực nhỏ vậy?’. Vấn đề đó với mình khá nhạy cảm, khi nghe người khác nói vậy, mình cũng khá khó chịu”, anh cho hay.

Các chuyên gia khuyến nghị trường học nên tham khảo ý kiến của học sinh về lựa chọn đồng phục. Ảnh minh họa: Việt Hùng.



Khác với Nguyên An, Anh Thi nhận ra bản dạng giới của bản thân từ sớm. Tuy nhiên, anh cũng có những trải nghiệm không dễ dàng với áo dài khi bắt đầu lên THPT.

“Trường mình yêu cầu học sinh mặc áo dài tất cả mọi ngày trong tuần. Dù phải tuân theo quy định nhưng thú thật, mình ghét áo dài và tìm đủ mọi cách để tránh phải mặc”, anh Thi nói.

Thi cho biết anh từng cố gắng nghỉ học nhiều nhất có thể, né tránh mọi hoạt động ngoại khóa, ngày lễ yêu cầu mặc áo dài do nhà trường tổ chức dù bị đe dọa hạ hạnh kiểm.

Khác với các bạn nữ xung quanh thường ghét ngày đèn đỏ, anh Thi lại rất thích những ngày này bởi không cần mặc áo dài. Vì ghét, Thi không bao giờ là ủi áo dài cẩn thận như áo sơ mi, anh cũng chỉ dùng duy nhất một bộ áo dài trong suốt 3 năm học.