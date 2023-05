Học sinh hào hứng tham gia tổ tự quản cổng trường an toàn giao thông

Sáng 22/5, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) phối hợp với trường THCS Nguyễn Du, THCS Nguyễn Trãi, THCS Gò Vấp tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện mô hình Cổng trường an toàn giao thông năm 2023.

Hoạt động ký kết lần này nằm trong kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong cơ sở giáo dục giai đoạn 2023-2025. Ngoài ra, đây cũng là kế hoạch của Công an quận Gò Vấp về việc vận động người dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023.