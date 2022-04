Học sinh cả nước đi học trở lại

Sở GD&ĐT Ninh Bình cho phép các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn toàn tỉnh đón trẻ mầm non đi học trở lại từ ngày 12/4. Bên cạnh việc đảm bảo phòng chống dịch, các trường và cơ sở mầm non phải chú trọng công tác tổ chức bữa ăn bán trú, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm khi học sinh trở lại trường.

Sở GD&ĐT Nam Định thông báo tới các cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc tổ chức dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, học sinh. Theo đó, trẻ mầm non trên địa bàn toàn tỉnh Nam Định sẽ đi học trực tiếp trở lại từ ngày 12/4. Các nhà trường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, phương án để đón trẻ trở lại học tập trực tiếp đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID–19.

Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non có tổ chức ăn bán trú cho học sinh, thực hiện nghiêm túc triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định.