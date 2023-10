Học phí, giá gạo đẩy CPI tăng nhẹ

Theo số liệu được Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/10 cho thấy, CPI tháng 10 tăng 0,08% so với tháng trước. So với tháng 12/2022, CPI tháng 10 tăng 3,2% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,59%.

Lạm phát cơ bản tháng 10/2023 tăng 0,09% so với tháng trước, tăng 3,43% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân CPI tăng trong tháng 10, theo Tổng cục Thống kê, là do chi phí giáo dục và giá gạo tăng. Nhóm giáo dục có mức tăng cao nhất trong tháng, trong đó, giá dịch vụ giáo dục tăng 2,54% do một số địa phương điều chỉnh học phí với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông.