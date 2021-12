Học online màn hình bị lộn ngược, học trò 'chữa cháy' bá đạo

Your browser does not support the video tag.

Màn hình học online bị xoay ngược và cách xử lý cười ra nước mắt của nam sinh (Nguồn: TikTok @nhat_nguyen_0910)

Cụ thể, trong clip là một nam sinh đang học online với chiếc máy laptop đặt nằm nghiêng. Không hiểu vì lý do gì mà đột nhiên một ngày đẹp trời, hình ảnh dạy học của thầy giáo bỗng xoay chiều, để thẳng không được mà xoay đầu mãi cũng mỏi.

Nên nam sinh đã chữa cháy ngay bằng cách thủ công là: Thầy xoay chiều nào thì đặt máy theo chiều đó thôi.