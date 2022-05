Học người Nhật 3 điều trong bữa ăn để sống lâu, sống khỏe

Họ cũng kiểm soát chặt chẽ lượng thức ăn. Do đó, lượng thức ăn trong mỗi bữa tương đối ít. Người Nhật Bản chủ trương "ăn no 8 phần". Họ sử dụng những bộ chén đĩa nhỏ để bày biện thức ăn và sẽ ngừng ăn khi đã no 80%. Việc này vừa không gây ra quá nhiều áp lực cho dạ dày, vừa đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng và năng lượng cần thiết cho cơ thể mỗi ngày.

Ở Nhật, hầu như rất khó có thể thấy những món xào nhiều dầu mỡ. Phương pháp nấu ăn của người Nhật chủ yếu là ăn tươi hoặc hấp.

Chế độ ăn uống của người Nhật thường ít dầu, ít muối và ít gia vị. Nguyên tắc của chế độ ăn là giữ nguyên hương vị ban đầu của các nguyên liệu càng nhiều càng tốt. Ngoài ra, ẩm thực Nhật Bản hiếm khi sử dụng phương pháp chiên, om và các phương pháp nấu ăn khác, thay vào đó họ thường hấp, trộn hoặc luộc.

Việc này không những giữ được hương vị nguyên bản của thực phẩm, mà còn không làm mất đi chất dinh dưỡng vốn có của thực phẩm. Đồng thời, ít sử dụng dầu mỡ trong chế biến cũng giúp cơ thể hấp thụ ít chất béo hơn.