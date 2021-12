Học người Do Thái cách nuôi dạy con xuất sắc, bé luôn thoải mái tâm lý nhưng ý thức và tư chất cực cao

9. Khen ngợi trẻ ngay khi có thể Người Do Thái tin rằng việc được khuyến khích sẽ nâng cao lòng tự trọng, thúc đẩy tinh thần và cung cách làm việc của trẻ. Vì vậy, những bà mẹ Do Thái luôn khen ngợi con, ngay từ khi trẻ được sinh ra và chưa hiểu ngôn ngữ của cha mẹ. Mọi động tác của trẻ như biết nói hoặc biết vẽ đều sẽ nhận được những lời khen ngợi từ cha mẹ. Đặc biệt, trẻ em Do Thái thường được khen ngợi ở chốn đông người để các em có thể cảm nhận sự hiện diện và vị trí của mình trong xã hội. 10. Để trẻ thỏa thích khám phá

6. Dạy con biết nhận lỗi Biết nhận lỗi và có trách nhiệm với những việc mình làm là điều rất quan trọng, cần dạy cho trẻ ngay từ nhỏ. Trong quá trình trưởng thành, trẻ sẽ khó tránh khỏi những sai lầm; thay vì trừng phạt hay quát mắng thì cha mẹ Do Thái chỉ nhẹ nhàng chỉ ra lỗi sai cho trẻ để sửa chữa. 7. Dạy con biết chịu trách nhiệm Tinh thần trách nhiệm là điều người Do Thái rất coi trọng và họ dạy con từ rất sớm thông qua việc làm gương cho con. Trước mặt con, cha mẹ Do Thái luôn hành động thận trọng và tỏ ra nghiêm túc với mọi hoạt động, quyết định.

Người Do Thái không bao giờ phí sức cầm cái roi chạy theo sau con để yêu cầu con không được làm cái này, không được chơi cái kia. Bởi họ hiểu rằng, trẻ con rất hiếu động và thừa năng lượng, chính vì vậy chúng cần phải được “xả” năng lượng ra ngoài. Với cách giáo dục này, sẽ giúp trẻ tự tin và thành công hơn khi trưởng thành.

11. Không cẩn thận quá mức

Nhiều cha mẹ Việt luôn lo lắng khi trẻ bị vấy bẩn khi vui chơi, nhưng người Do Thái lại không quá quan tâm đến việc này. Các bà mẹ Do Thái cho rằng, việc giữ gìn vệ sinh cho trẻ khi đi ra ngoài vui chơi là không cần thiết; vì nó sẽ hạn chế quá trình vui chơi và học hỏi từ cuộc sống của trẻ.

Vì thế,những đứa trẻ người Do Thái khi vui chơi chúng được thoải mái bày bừa đồ chơi mà chẳng sợ cha mẹ quát mắng hay đe dọa. Thay vì việc la mắng trẻ về việc con không gọn gàng, họ cho phép con có thể được tự do bày biện theo cách con thích. Đấy chính là cách để con phát triển tư duy.

12. Chấp nhận rủi ro



"Hãy tiến về phía trước" là câu nói quen thuộc mà cha mẹ Do Thái dành cho con mình. Câu nói này đồng nghĩa với việc trẻ phải tự làm mọi việc một mình, luôn phát triển bản thân thay vì giậm chân tại chỗ và tự giành được thành công. Cha mẹ Do Thái tin rằng để trẻ học về sự tự tin, thất bại và chiến thắng, họ phải cho phép con mạo hiểm bước ra khỏi vùng an toàn, khám phá thế giới và tự xoay sở với vấn đề riêng.



Trong quá trình này, cha mẹ Do Thái không mặc kệ con, họ lưu tâm đến từng hoạt động của trẻ và đưa ra lời khen ngợi, khuyến khích kịp thời. Điều này giúp trẻ kiên trì theo đuổi mục tiêu và sẵn sàng chấp nhận rủi ro.



13. Tôn trọng gia đình



Người Do Thái rất coi trọng yếu tố gia đình nên từ nhỏ trẻ em đã được dạy lễ nghi, văn hóa gia đình. Trẻ không được xúc phạm hay thể hiện sự thiếu tôn trọng hay tỏ ra bất kính đối với cha mẹ. Tuy trẻ em Do Thái được tự do làm nhiều thứ nhưng nếu phạm phải lỗi này thì thường sẽ bị phạt rất nặng.

Theo V.K - Vienamnet