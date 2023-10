An ninh mạng là hoạt động bảo vệ thông tin, hệ thống khỏi những cuộc xâm nhập, tấn công kỹ thuật số. Hiểu theo nghĩa đơn giản hơn. An ninh mạng là ngành sử dụng các biện pháp để chống lại mối đe dọa, xâm nhập bất hợp pháp vào ứng dụng hệ thống.

Ngành nghề này quan trọng với các tổ chức như quân đội, Chính phủ, y tế, tài chính, ngân hàng, công ty,... đây là những cơ quan lưu trữ khối lượng lớn dữ liệu cần được bảo mật.

Học ngành An ninh mạng ra trường làm gì? (Ảnh minh họa)

Học ngành An ninh mạng ra trường làm gì là câu hỏi được nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm trước khi bước vào kỳ thi tuyển sinh mới. Với mọi ngành nghề, việc bảo mật các dữ liệu thông tin của An ninh mạng là điều rất cần thiết, không riêng gì lĩnh vực công nghệ thông tin. Do đó, ngành này hứa hẹn mang đến cơ hội việc làm cao đối với sinh viên ngay khi vừa mới ra trường.

Các công việc của ngành An ninh mạng thường liên quan đến máy tính, xử lý bảo mật thông tin. Do đó, sinh viên theo học ngành này sau khi ra trường có thể đảm nhiệm các vị trí công việc sau: