Hóc Môn đẩy mạnh xét nghiệm tầm soát F0 để chủ động các biện pháp chống dịch

“Sau đợt xét nghiệm này có thể phát hiện thêm nhiều F0, Hóc Môn đã triển khai thêm các điểm cách ly tập trung tại các xã, huyện. Có thể kể tới Khu cách ly tập trung COVID-19 tại xã Xuân Thới Thượng, tại đây lực lượng quân đội, y tế và chính quyền đang phối hợp, triển khai rất tốt công tác phòng chống dịch cũng như việc chăm sóc, điều trị người bệnh COVID-19”, PGS.TS Lê Thành Đồng nhấn mạnh.

PGS. TS Lê Thành Đông tới kiểm tra tại một số điểm lấy mẫu xét nghiệm ở Củ Chi và Hóc Môn

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã tới kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Khu cách ly tập trung COVID-19 tại xã Xuân Thới Thượng (Hóc Môn). Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao tinh thần làm việc cũng như hoạt động chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19 của nhân viên y tế, quân đội và chính quyền địa phương. Đồng thời chia sẻ những khó khăn, áp lực công việc và động viên tinh thần mọi người vượt qua giai đoạn khó khăn.