Học mẹ Pháp cách nuôi dạy con tự lập từ thủa sơ sinh, trẻ chẳng hề quậy phá mà còn cư xử rất văn minh

# Dạy trẻ sự thất vọng và kiên nhẫn



Các bậc cha mẹ Pháp cho rằng không thể để một đứa trẻ hoàn toàn tránh khỏi sự thất vọng và bị từ chối trong quá trình lớn lên. Điều này đúng ngay cả với những đứa trẻ đã có một cuộc sống suôn sẻ từ khi còn nhỏ.



Vì vậy, rất ít trẻ bị từ chối sẽ hoảng sợ vì chúng đã quen khi nghe mẹ nói “không”. Mong muốn của con người là vô tận và sẽ không thể thỏa mãn mãi mãi bằng cách thực hiện mong muốn này. Nuôi dưỡng trẻ để có kinh nghiệm trong những thất bại, khó khăn và thiếu thốn sẽ làm tăng cảm giác an toàn cho trẻ.



Người Pháp sẽ nói với con cái rằng: Không phải điều ước nào cũng có thể thực hiện được, việc hiện thực hóa một điều ước đòi hỏi sự chờ đợi và làm việc chăm chỉ, và một số thứ cần phải từ bỏ. Ngay từ nhỏ, trẻ em Pháp đã biết cách chờ đợi, đợi mẹ nói xong hoặc đợi mẹ xong việc. Tự kiềm chế là bài học kinh nghiệm đầu tiên trong cuộc sống, khi không đáp ứng được yêu cầu, trẻ sẽ học cách điều chỉnh cảm xúc của mình....



# Đứa trẻ không phải là một vị vua



Với cha mẹ Việt chúng ta, nhiều người quá yêu chiều con đến mức sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của con. Trong khi đó đối với cha mẹ Pháp rất dị ứng, thậm chí cảm thấy bị xúc phạm khi nghe câu “Con của bạn là enfantroi”. Ở đây, enfantroi có nghĩa là tiểu hoàng đế, tức là con làm vua ở nhà.

Nhiều bà mẹ nước ta lo lắng rằng mất bình tĩnh, đánh mắng con cái hay không đáp ứng yêu cầu của những đứa trẻ sẽ khiến chúng mất đi sức sống hoặc khả năng sáng tạo. Nhưng đối với các bậc cha mẹ Pháp, họ cho rằng nếu chỉ xoay quanh đứa trẻ sẽ không mang lại hạnh phúc cho nó. Họ coi đây là phương pháp nuôi dạy con tồi tệ nhất trong xã hội Pháp, bởi việc đó sẽ dẫn đến những đứa trẻ thiếu tự chủ và hỗn loạn trong cuộc sống.

# Tin tưởng và tôn trọng trẻ em



Cha mẹ người Pháp sẽ luôn nhắc nhở con hãy trở nên khôn ngoan hơn, rằng đây không phải là một thế giới đơn lẻ, mà là một xã hội nơi nhiều người cùng chung sống. Vì vậy, có những điều nhất định chúng không được làm, tức là có những hạn chế rất tuyệt đối và cha mẹ thực hiện nghiêm ngặt những hạn chế đó, nhưng trẻ có thể giành được tự do tuyệt đối trong một phạm vi nhất định.



Thông thường khi đến nhà ai đó, chúng ta thường nói nhắc con rằng "Hãy cư xử tốt" và trẻ chỉ cư xử tốt trong giai đoạn đó. Nhưng đối với trẻ Pháp, trở thành người khôn ngoan cũng bao gồm sự phán đoán đúng đắn và sự tôn trọng đối với người khác ở mọi lúc mọi nơi chứ không phải ở một thời điểm nhất định. Nói cách khác, trẻ có thể kiểm soát bản thân, đưa ra những lựa chọn khôn ngoan dựa trên tình huống, và bao hàm cả ý nghĩa “hãy tin vào trẻ”.



# Mẹ Pháp cho con tự do vui chơi



Cha mẹ Pháp cho con cái của họ nhiều sự tự do nhất có thể. Bạn rất hiếm khi bắt gặp một ông bố bà mẹ vui đùa trên sân chơi cùng với con. Họ cũng chẳng bao giờ can thiệp vào các cuộc xung đột, cãi vã của một đứa trẻ, thay vào đó họ để chúng tự xử lý các tình huống.