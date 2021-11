Học hành giỏi giang, tương lai xán lạn nhưng cuộc đời lại bi đát chỉ vì một lựa chọn sai lầm

Câu chuyện của người mẹ trẻ đã nhận được sự đồng cảm của đông đảo cư dân mạng, nhiều người đã bày tỏ sự chia sẻ với hoàn cảnh mệt mỏi của cô bởi lẽ đôi khi đời không như mơ, điều mình lựa chọn tưởng là đúng đắn nhưng hóa ra lại sai lầm:



- Hạnh phúc còn do số phận, nhiều người làm thế là đúng nhưng bạn thì không may mắn. Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng, nếu chồng bạn đủ tốt và hiểu vợ, thông cảm cho vợ thì dù khó khăn vẫn hạnh phúc nhưng cuộc đời không như mơ, lựa chọn của bạn là sai rồi.



- Để có được quả ngọt đôi khi phải nếm trái đắng, cuộc đời mỗi người nếu chưa nếm trải đâu biết ai mặn chát hơn ai.



- Chỉ có những người có con rồi mới hiểu nỗi khổ của chị ấy. Cuộc sống ai chẳng mắc sai lầm. Khi yêu thì người ta hướng tới những điều tốt đẹp. Tin vào những lời hứa. Mỗi ngày một ít thì ý chí cũng lung lay. Lỡ như về quê công việc ổn định chồng yêu thương, con bụ bẫm… thì lại là lựa chọn đúng được nhiều người ngưỡng mộ ý. Đúng sự đời.



- Đọc mà vừa thương vừa giận. Nghĩ sao 16 năm ăn học vất vả xong bỏ về quê làm tháng 4, 5 triệu. Không trân trọng nỗ lực, thời gian của bản thân thì ai trân trọng hộ? Giờ dở dang, quyết đoán thì xé nháp làm lại cuộc đời, không thì đúng là quay lại kiếp ru rú sau lũy tre làng.



Bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến không đồng tình với suy nghĩ của chủ top, đặc biệt là cách cô so sánh mình với người bạn gái khác là phiến diện và khập khiễng. Ngoài ra, không ít Netizen còn khuyên cô nên mạnh dạn chia tay để làm lại cuộc đời, lựa chọn thì đã là sai nhưng có thoát khỏi nghịch cảnh và cải thiện số phận được hay không còn nằm ở bản lĩnh của mỗi người.

Một số bạn đọc cũng dành lời động viên chân tình cho người mẹ trẻ, mong cô dũng cảm và tự tin hơn để thay đổi cuộc đời, tự chủ kinh tế để không phải phụ thuộc ai thay vì thu mình lại mà oán trách số phận. Hy vọng thông qua ý kiến của cư dân mạng chủ top có thể suy nghĩ và hành động tích cực để đón nhận một tương lai tươi sáng hơn.

- Ly hôn, đưa con lên thành phố gây dựng lại sự nghiệp. Nếu tài giỏi thật sự thì bắt đầu lại ở thời điểm nào cũng thành công thôi. Con người hơn nhau ở cái bản lĩnh chị ạ. Con gái nên tự chủ về kinh tế dù nhà chồng có giàu cỡ nào.