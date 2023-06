Học được gì từ những mô hình báo chí thu phí thành công nhất thế giới?

Là một trong những tờ báo đầu tiên áp dụng thu phí (từ năm 2010), chiến lược này giúp New York Times thu thập địa chỉ email của độc giả và khuyến khích họ đăng ký bản tin email với mục tiêu tăng cường tương tác. Với các bài báo trả phí, độc giả chỉ nhìn thấy tiêu đề kèm tóm tắt và không thể cuộn xuống để xem toàn bộ nội dung. Họ sẽ nhìn thấy một hộp thoại chứa thông tin về gói đăng ký, mức phí và nút bấm Subscribe Now (đăng ký ngay).

New York Times áp dụng dynamic paywall. Đầu tiên, người dùng cần phải đăng ký tài khoản miễn phí để đọc bài. Tuy nhiên, họ chỉ được đọc một bài miễn phí trước khi “bức tường” thu phí xuất hiện.

Dù vậy, nhược điểm của New York Times là số lượng bài miễn phí quá ít (chỉ 1 bài), nên độc giả không thể khám phá được nhiều về nội dung của tờ báo.

Financial Times

Độc giả không thể đọc bài trên Financial Times nếu không trả tiền. Là một trong các tờ báo uy tín về tài chính tại Anh và thế giới, chiến lược thu phí của Financial Times khá cứng rắn. Tính đến cuối năm 2022, hơn 1,1 triệu người đã đăng ký trả phí. Thành công này xuất phát từ chủ đề ngách và chất lượng, uy tín trong làng báo.

Khi bấm vào bài bất kỳ, người dùng sẽ nhìn thấy một thông báo che hoàn toàn nội dung và chỉ đọc được tiêu đề. Bên dưới là nêu lý do vì sao nên đăng ký trả phí kèm thông tin về các gói thuê bao. Hiện tại, Financial Times cung cấp gói cho cá nhân (digital, epaper) và cho tổ chức. Người dùng có thể dùng thử với giá 1 USD cho 4 tuần đầu tiên và được hủy bất kỳ lúc nào trong thời gian này. Sau đó, họ sẽ phải trả 69 USD/tháng.

Cũng như New York Times, nhược điểm của chiến lược thu phí cứng của Financial Times là độc giả không thể khám phá nội dung hay chất lượng tin tức vì không được đọc bài (proof of concept).

Harvard Business Review